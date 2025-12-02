Más de 80 empresas comparten en Miranda de Ebro el futuro del mercado laboral

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 80 empresas asistieron al Encuentro de Empresas por el Empleo y el Emprendimiento, organizado por la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla (Ecyl). La jornada, que ha reunido a todos los sectores del tejido productivo sirvió para reflexionar sobre las tendencias actuales del mercado laboral y para generar sinergias desde la colaboración público-privada generar sinergias orientadas al desarrollo económico del territorio.

Durante la apertura del acto, en el que se guardó un minuto de silencio en honor a la memoria de Fernando Escobillas, presidente de la Cámara que falleció el pasado 27 de noviembre, el vicepresidente de la Cámara, Gerardo Martínez Pérez, señaló que “el objetivo principal de esta jornada es poner a disposición de las empresas y de las personas emprendedoras un espacio real de intercambio, diálogo y aprendizaje”.

Asimismo, resaltó el papel de la institución cameral afirmando que “las Cámaras tenemos un contacto directo y permanente con el tejido empresarial, lo que nos permite identificar necesidades, anticipar tendencias y contribuir a crear sinergias que favorezcan tanto el empleo como la competitividad de nuestras empresas”.

Martínez dirigió un agradecimiento expreso al Ecyl por hacer posible este encuentro, valorando su compromiso con el desarrollo económico, la empleabilidad y el emprendimiento en la ciudad. También quiso subrayar la fortaleza del tejido productivo local asegurando que “Miranda de Ebro es una ciudad con talento, con fuerza industrial y con capacidad de emprendimiento”, y que encuentros como este “no son solo necesarios, sino estratégicos para seguir avanzando”.

El ECYL ha participado activamente en la jornada, explicando a las empresas los servicios que el organismo pone a su disposición. Los técnicos abordaron cuestiones clave como la intermediación laboral, el asesoramiento en modalidades de contratación, la formación adaptada a las necesidades reales del mercado y las ayudas dirigidas al autoempleo, la contratación o la mejora de la cualificación.

Además, se ha presentado el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de Castilla y León (COECYL), cuya labor está orientada a facilitar a las empresas la incorporación de trabajadores con perfiles ajustados a su producción.

La conferencia del economista Jesús Ripoll puso el foco en los retos del liderazgo contemporáneo y en la necesidad de modelos organizacionales centrados en las personas. Destacó que la actitud del líder es hoy el principal motor para atraer y retener talento, analizando competencias como la resiliencia, la comunicación y la motivación. También, reflexionó sobre nuevos modelos de crecimiento sostenible, la importancia del clima laboral, el impacto de la satisfacción del equipo bajo la premisa “empleados felices, empresas rentables” y la necesidad de redefinir el concepto de éxito empresarial desde la innovación y la capacidad de adaptación.

La visión empresarial continuó de la mano de Javier Cámara-Rica, CEO de beBee.com, quien destacó la relevancia de fortalecer la formación local afirmando que “invertir en educación local y programas digitales accesibles es clave para retener el talento y fomentar startups innovadoras”.

Por su parte, Sonia Herzog, CEO del Grupo JSV, aseguró que “siempre hemos apostado por Miranda de Ebro, y no sólo por el orgullo de ser de aquí, sino plenamente convencidos de las grandes ventajas competitivas que ofrece esta ciudad”.

Herzog ha resaltado el potencial logístico del municipio y la importancia de la formación para seguir creciendo, especialmente en un sector en plena expansión.

La jornada culminó con la intervención del profesor de ingeniería Carlos Fernández de Vigo, quien a través de la ponencia IA aplicada: innovación y eficiencia al servicio de la empresa profundizó en el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la competitividad y optimizar procesos, insistiendo en la importancia de “una IA ética, responsable y centrada en las personas”.

Además, señaló la necesidad de diseñar soluciones que garanticen soberanía del dato, seguridad y cumplimiento normativo, evitando dependencias tecnológicas y apostando a la vez por modelos energéticos sostenibles y resilientes.

El encuentro, presidido por Leticia García, Consejera de Industria, Comercio y Empleo, contó con la asistencia del Gerente regional del Ecyl, Jesús Blanco; la secretaria del Consejo de Cámaras, Marian Hidalgo, así como diferentes autoridades locales y provinciales y estuvo conducido por el periodista Carlos Echeguren.