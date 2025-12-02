El Cupón de la ONCE deja 35.000 euros en Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un premio de 35.000 euros, en Miranda de Ebro, correspondientes al sorteo del lunes 1 de diciembre. Marina Pilar Casas Ubierna, es la “centinela de la ilusión” que ha dado estos 35.000 euros en Miranda de Ebro, con la venta de un boleto de TPV, correspondiente al sorteo del lunes 1 de diciembre, vendido en su puesto de venta situado en el quiosco ubicado en la avenida de la Republica Argentina de esta ciudad.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.