Detenida en Las Merindades por robar en una furgoneta rompiendo la ventanilla del copiloto

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron en Las Merindades a una mujer de 46 años de edad como presunta autora de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, tras haber sustraído diverso material de obra y varios juegos de llaves pertenecientes a una firma dedicada al sector inmobiliario.

Los hechos se produjeron días atrás, cuando el encargado de la empresa denunció que uno de sus trabajadores, después de haber estacionado su furgoneta durante un breve periodo de tiempo -apenas 15 minutos-, comprobó que el cristal de la ventanilla del copiloto había sido completamente fracturado.

A su vez, verificó que del interior de la cabina habían desaparecido varias herramientas de trabajo esenciales para el desempeño de su actividad: dos martillos perforadores, dos alargaderas de gran longitud y, especialmente, tres juegos completos de llaves, correspondientes a viviendas en las que estaba llevando a cabo diferentes labores de mantenimiento y de reforma en ese momento.

Esto suponía un elemento de especial preocupación, ya que comprometía la seguridad de los domicilios y obligaba a sus responsables a activar medidas de prevención inmediatas, por sustitución de cerraduras. Por ello, agentes del Puesto de Villasana de Mena pusieron en marcha una exhaustiva investigación sobre el terreno, que permitió detectar, escasas horas después, a un turismo que circulaba de manera sospechosa por las inmediaciones del lugar de los hechos.

Consecuentemente, los agentes le dieron el alto y llevaron a cabo una inspección minuciosa de su interior. Como resultado, oculto bajo una lona, se halló todo el material denunciado como sustraído poco antes y que fue reconocido más tarde por su propietario, cuya lícita procedencia no pudo ser demostrada por la conductora y única ocupante del vehículo.

Ante tales evidencias, la mujer fue detenida y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Villarcayo. A su vez, tras llevar a cabo las preceptivas labores de cotejo, todos los objetos recuperados fueron devueltos a su legítimo propietario, según informaron hoy fuentes del instituto armado.