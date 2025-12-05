Detenidos los dueños de una fabrica por un vertido al río Bayas en Miranda que causó la muerte de peces

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha culminado una investigación y ha puesto a disposición judicial a dos personas, de 38 y 45 años, como presuntas autoras de un delito contra los recursos naturales por la contaminación del río Bayas a su paso por Miranda de Ebro (Burgos).

Los hechos se remontan al pasado 1 de agosto, cuando el Seprona de la Comandancia de Burgos tuvo conocimiento de la presencia de peces muertos en el río Bayas, a su paso por Miranda de Ebro, por lo que se personaron en la zona afectada para tomar muestras y ser analizadas.

Conjuntamente agentes del Seprona, de Medio Ambiente y de la CHE recorrieron el cauce hasta localizar el punto de vertido, de donde manaba un flujo continuo de un líquido de color tostado en proceso de fermentación que desprendía un olor ácido, por lo que las primeras averiguaciones indicaban un origen claramente orgánico.

El vertido de este residuo al río provenía de lo que parecía un antiguo desagüe de una fábrica, en la actualidad con actividad laboral, ubicada en la ciudad, y que fue inspeccionada días después, en presencia de los responsables de la misma.

Las conclusiones a las que se ha llegado tras semanas de exhaustiva investigación apuntan a un incidente que, si bien aislado, apuntan a la boca por la que manaba el vertido; que en el pasado fue un colector autorizado que, aunque ahora en desuso, posiblemente no fue sellado en su día o se hizo incorrectamente.

Las investigaciones han determinado que la filtración tuvo su origen a raíz de un proceso de vaciado y limpieza de unos de los depósitos de la empresa. Este flujo discurrió por un sistema subterráneo de galerías muy antiguas no entubadas, donde en una derivación del sistema -deteriorado por desuso y paso del tiempo- encontró salida y terminó filtrándose, no sólo al terreno sino también al rio, lo que provocó la muerte de los peces.

Junto con las diligencias instruidas, los responsables de la fábrica han sido puestos a disposición de los Juzgados de Miranda de Ebro, por un delito contra los recursos naturales.