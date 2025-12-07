Hospitalizado un hombre tras un aparatoso accidente en el Alfoz de Burgos.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 44 años resultó herido este sábado por la noche a raíz de un aparatoso accidente de tráfico en la N-627, a su paso por la localidad burgalesa de Sotopalacios, en el que se vieron involucrados dos vehículos.

El siniestro se produjo a las 22:21 horas. Según informa el 112, dos turismos colisionaron en la travesía de la capital de Merindad de Río Ubierna y se requirió asistencia sanitaria para una persona herida.

Inmediatamente, el 112 trasladó la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Burgos Rural.

Una vez allí, la Guardia Civil alertaría de que el herido se encontraba atrapado en el interior del vehículo. En base a ello, se solicitó la presencia del Cuerpo de Bomberos de Burgos.

Después de ser rescatado, los organismos de emergencias atendieron a al herido. Finalmente, acabó siendo trasladado en ambulancia, junto con el personal de Atención Primaria, al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).