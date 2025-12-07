La Mazorra contará con dos estaciones meteorológicas y sensores de temperatura

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El puerto de La Mazorra, uno de los pasos más transitados en el norte de la provincia de Burgos en la conexión hacia la zona este de Cantabria, incorporará dos nuevas estaciones meteorológicas con sensores de temperatura en calzada. Se trata de una de las actuaciones incluidas en el nuevo despliegue impulsado por la Junta de Castilla y León para reforzar la vigilancia y la gestión de la vialidad invernal en zonas especialmente expuestas a las condiciones meteorológicas adversas.

Los nuevos equipos se instalarán en dos puntos de la carretera CL-629, en los kilómetros 44,300 y 84,750, en el entorno del puerto. Su incorporación permitirá disponer de datos en tiempo real sobre parámetros como la temperatura del aire, la humedad, el punto de rocío, la presión atmosférica, la velocidad del viento y, de forma crucial en estos tramos, la temperatura de la calzada. Esta información será clave para anticipar episodios de heladas o nevadas y facilitar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia, según ha explicado la administración autonómica.

La actuación forma parte de un contrato licitado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con un presupuesto de 135.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. En total, se instalarán 18 nuevos dispositivos en varios tramos de la red autonómica, repartidos por ocho provincias.

El proyecto se enmarca en la estrategia Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, que facilita a las administraciones una plataforma digital para monitorizar distintos servicios públicos. En el ámbito de las carreteras, esta tecnología permite a los responsables visualizar los datos recogidos por cada estación o sensor, lo que se traduce en una mejora sustancial de la capacidad de anticipación ante fenómenos extremos y en una gestión más eficiente de los recursos, como el uso de fundentes o salmuera.

En paralelo, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha extendido también el uso de sensores que informan del volumen de materiales almacenados en silos y depósitos, contribuyendo así a una planificación más ajustada de las actuaciones en caso de nevadas. Con estas incorporaciones, son ya 127 los dispositivos instalados en la red autonómica.

La Mazorra, por su altitud y su elevada exposición a las inclemencias del invierno sufre complicaciones para la circulación durante la temporada más fría, por lo que la instalación de estos sistemas de monitorización permitirá reducir los riesgos para los conductores que a diario transitan por esta vía.