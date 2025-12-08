Herido tras arrollar a un jabalí en la N-234, en Pinilla de los Barruecos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un varón de 43 años de edad resultó herido tras arrollar a un jabalí en la carretera N-234, en Pinilla de los Barruecos, según informaron hoy fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ocurrió a las 8,04 horas en el kilómetro 428 de la citada carretera nacional cuando el turismo chocó contra un jabalí. Los alertantes informaron de un herido, que se encontraba consciente y que refería dolor de cuello. Se avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.