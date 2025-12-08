Herido tras arrollar a un jabalí en la N-234, en Pinilla de los Barruecos
El conductor, un varón de 43 años de edad, tiene que ser atendido por un dolor en el cuello
Un varón de 43 años de edad resultó herido tras arrollar a un jabalí en la carretera N-234, en Pinilla de los Barruecos, según informaron hoy fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
El siniestro ocurrió a las 8,04 horas en el kilómetro 428 de la citada carretera nacional cuando el turismo chocó contra un jabalí. Los alertantes informaron de un herido, que se encontraba consciente y que refería dolor de cuello. Se avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.