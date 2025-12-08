La estación de Medina de Pomar se reformará en cuatro meses con una inversión de 251.000 euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha reactivado el proyecto de reforma integral de la estación de autobuses de Medina de Pomar, en la provincia de Burgos, con una inversión revisada de 251.722 euros. La nueva licitación, eleva un 20% el presupuesto y lo adapta a las condiciones actuales del mercado después de que el primer proceso quedara desierto, lo que permitirá garantizar su ejecución sin modificaciones sobre el calendario previsto, que mantiene un plazo de obra de cuatro meses.

La intervención forma parte del Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses de Castilla y León, una estrategia impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que contempla una inversión global de más de 40 millones de euros en el actual periodo legislativo. El objetivo es renovar infraestructuras de transporte bajo titularidad autonómica para mejorar su accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad, especialmente en zonas rurales, contribuyendo a reforzar la cohesión territorial y la calidad del servicio público.

El proyecto en Medina de Pomar plantea una actualización completa del edificio, tanto en sus espacios interiores como en los elementos estructurales y sistemas técnicos. Se reorganizará la distribución interna para mejorar la funcionalidad, se adaptarán los aseos conforme a la normativa de accesibilidad, y se renovarán por completo las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento. Además, se sustituirá la iluminación existente por tecnología de bajo consumo y se instalarán nuevos sistemas de climatización y señalización interior, con el fin de facilitar la orientación de los viajeros y mejorar la experiencia de uso.

Entre las mejoras previstas destaca también la incorporación de una caldera de biomasa, que permitirá optimizar el rendimiento energético del edificio y reducir su dependencia de fuentes convencionales. En el exterior, la actuación incluirá la reparación de los petos de cubierta, la mejora de la fachada mediante un sistema de aislamiento térmico, y la renovación de toda la señalética exterior en línea con la imagen corporativa de la Junta de Castilla y León.

La zona de dársenas será objeto de una intervención específica que contempla la limpieza del pavimento, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la revisión completa de la instalación eléctrica y la adecuación de la estructura metálica. Además, está prevista la instalación de una pérgola en el jardín adyacente y de paneles fotovoltaicos en la cubierta de las dársenas, que permitirán complementar el suministro eléctrico del recinto y avanzar en la autosuficiencia energética del conjunto.

El diseño de la reforma mantiene la compatibilidad entre el uso principal de estación de autobuses y el servicio de cafetería, con el propósito de dinamizar el edificio, ampliar su funcionalidad y asegurar un mejor aprovechamiento de sus espacios a largo plazo.