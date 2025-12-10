El Correo de Burgos

El accidente en Burgos de un vehículo con mercancías peligrosas deja dos heridos

El siniestro se produjo la pasada madrugada en la A-1, en Lerma, sin que la carga que transportaba el camión se viera afectada

112 - Archivo

El Correo de Burgos | El Mundo
La colisión entre un turismo y un camión que transportaba mercancías peligrosas en el kilómetro 194 de la A-1, en Lerma, sentido Burgos movilizó la pasada madrugada a los servicios de emergencia.

En el aviso al 1-1-2 se solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer herida leve con dolor de pecho. Al ser un vehículo de mercancías peligrosas se pasa el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, a los bomberos, a Tráfico de Burgos y a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Lerma. 

Sacyl atiende en el lugar a una mujer de 58 años y a un varón de 29 años que son trasladados posteriormente al C.A.U. de Burgos. En el lugar, los servicios de emergencia confirman que la carga del camión no se ha visto afectada.

