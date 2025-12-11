Así es la feria de la alubia roja en un pequeño pueblo de Burgos donde se recogen "una a una"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

«Ha llegado tarde, pero ha llegado», exclamaba el alcalde de Ibeas de Juarros, José Ignacio Colina. Y la espera ha merecido la pena. Sobre todo por el resultado que se podrá exponer en la que será la XV Feria de la Alubia Roja de Ibeas, este sábado 13 de diciembre, que regresa tras un año de parón por el retraso en la recogida, obligada por las condiciones meteorológicas.

Este año ha llegado un poco tarde la recogida, por las lluvias de primavera y por un septiembre y un octubre secos. Pero la siembra ha sido de récord, «con mucha producción y casi nada de merma», explicaba Alejandro Fuente, presidente de la Asociación para la Promoción de la Alubia Roja de Ibeas.

La previsión es que este año la cosecha esté por encima de los 4.500 kilos, con alubias de gran tamaño. Aproximadamente serán 1.500 kilos los que se pongan a la venta la feria del sábado, con 16 expositores en los que habrá productores de morcilla, embutidos, queso y miel, vino, repostería, empanadas. Entre los productores de fuera de Burgos destaca la novedosa presencia de manzanas de La Rioja. La feria contará con la actuación del grupo de música tradicional Trébede.

Otra de las novedades de este año es que el cultivo de alubia roja de Ibeas ha viajado a las aulas, concretamente al colegio María Teresa León, donde los alumnos estudian una asignatura en la que se tratan las tradiciones de la zona. No solo han estudiado la alubia roja de Ibeas, sino que los alumnos han participado de forma directa en el cultivo de una legumbre única. Y es única porque, como recordó la vicepresidenta de la asociación, Marta Santamaría, es un producto que se recoge «una a una», las que llenan cada uno de los característicos saquitos de la Alubia Roja de Ibeas.

Saquitos que, aclaró, solo se pueden comprar, los auténticos, en Casa Cuevas, Delicatessen Ojeda, Carnicería Castrillo y Charcutería Cavia. La compra en estos cuatro establecimientos permite garantizar la trazabilidad y la autenticidad de la alubia autóctona de Ibeas de Juarros. Sobre las imitaciones fraudulentas que circulan por ahí, Santamaría indicó que es a la administración a la que corresponde perseguir su venta. Santamaría animaba a coger el relevo porque «hay muchas tierras libres» y porque «todo lo que se produce se vende».

El diputado provincial responsable de Burgos Alimenta, Jesús Arroyo, resaltó la apuesta de la institución provincial por los alimentos kilómetro cero de la provincia de Burgos y la importancia de su consumo.