El PSOE exige más autobuses entre Briviesca y Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta de Castilla y León a mejorar la conectividad de la línea de autobús entre las localidades de Briviesca y Miranda de Ebro.

La procuradora socialista Eva Ceballos ha explicado que esta mejora en las frecuencias debe "facilitar y ser más adecuada a la adaptación de los horarios laborales, educativos y de ocio entre ambos municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona".

Desde el PSOE califican de "francamente escasa" la conexión de autobús entre las localidades. Actualmente, los horarios en los que funciona la línea son: Miranda-Briviesca: 7:45 h, 15:45 h, y 19:30 h. y Briviesca-Miranda: 14:45 h, 18:15 h, 20:45 h y 22:45 h.

Esta situación afecta diariamente a la población que se tiene que desplazar para consultas o ingresos en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y cursar ciclos formativos que solo se ofrecen en Miranda, como por ejemplo, Técnico Superior de Emergencias Sanitarias, Marketing y Publicidad o Farmacia y Parafarmacia.

Por último, la socialista Eva Ceballos ha querido subrayar que la puesta en marcha de más horarios para esta línea supondría "una clara mejora en el día a día de los vecinos y vecinas de las dos localidades, además de reforzar y fomentar que la gente siga viviendo en el medio rural".