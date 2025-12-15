La Junta abre en Burgos cuatro expedientes sancionadores por daños al patrimonio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha presidido esta mañana el Comité Territorial de Seguridad del Patrimonio Cultural de la provincia de Burgos, que ha contado con responsables del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, con el subdelegado del Gobierno y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Arzobispado. En ella se han tratado todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Regional, la Administración del Estado y otras entidades en materia de protección de bienes históricos y artísticos.

Durante el año 2025 se han instruido cuatro expedientes administrativos sancionadores, recayendo en tres de ellos sanciones firmes en vía administrativa con multas de 10.001 euros debido a la comisión de infracciones graves por llevar a cabo actividades arqueológicas sin autorización, conforme a lo establecido por la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 7/2004, de 20 de junio).

Asimismo, se ha dictado una condena penal consistente en 12 meses de multa, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Por otra parte, únicamente se han registrado daños en una fuente situada en el yacimiento arqueológico de Puentes de Amaya, en Sotresgudo, ocasionados por el uso de maquinaria destinada a labores de desbroce y desmonte.

Cabe destacar la estrecha colaboración mantenida tanto con las distintas administraciones y entidades como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mediante el intercambio de información, incluyendo datos estadísticos sobre el número de expedientes abiertos a raíz de denuncias por infracciones administrativas.

El objetivo de este Comité es mantener esa cooperación y desarrollar actuaciones orientadas a prevenir acciones ilícitas contra los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de nuestro territorio.

Cada vez existe una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia del compromiso colectivo en la conservación, puesta en valor y protección del patrimonio cultural, considerado una riqueza de la provincia. De hecho, la provincia de Burgos se ha convertido en un territorio incómodo para los expoliadores del patrimonio cultural. Este esfuerzo resulta esencial para prevenir robos y expolios, especialmente ante el incremento del uso de detectores de metales con fines de prospección arqueológica sin autorización. Se recomienda utilizar el teléfono 062 de la Guardia Civil, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año