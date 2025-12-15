Detenidos en Burgos por robar más de 16 kilos de cable telefónico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, de 27 y 29 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza ocurrido en la comarca de Las Merindades.

Las actuaciones tuvieron lugar días atrás, cuando efectivos del Puesto de Villasana de Mena, mientras prestaban servicio de seguridad ciudadana, detectaron la presencia de dos personas en las inmediaciones del punto limpio de Medina de Pomar.

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a identificarlos y a realizar las preceptivas comprobaciones en el lugar, que permitieron localizar a escasa distancia un vehículo vinculado a ambos individuos, en cuyo interior se hallaron más de 16 kilogramos de cable telefónico preparado para su traslado.

Este hecho, sumado a los indicios observados en el recinto municipal, tuvo como consecuencia la detención inmediata de los dos implicados y la incautación del cableado para su preservación.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material intervenido, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.