Las cinco monjas ancianas de Belorado salen del monasterio de Orduña escoltadas por la Guardia Civil

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Esta vez, las monjas okupas de Belorado no han logrado su objetivo. Las cinco religiosas de mayor edad que hasta ahora residían en el monasterio de Santa Clara en Orduña (Vizcaya) han sido trasladadas este jueves tras la visita de una comitiva judicial, un médico forense y la Guardia Civil para hacer efectivas las medidas dictadas por el Juzgado de Instrucción numero 5 de Bilbao.

«Nos tienen retenidas», denunciaban las exmonjas cismáticas a media mañana con la autoridad judicial ya en el interior del convento para perpetrar lo que consideran un «secuestro». Por contra, desde la Oficina del Comisario Pontificio se celebra la actuación dada la «constante preocupación» por el estado de las ancianas, cuya situación se agravó tras su «temerario traslado» de Belorado a Orduña con las «mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables».

Según fuentes eclesiásticas, «la autoridad judicial ha dado las directrices para que estas hermanas mayores sean puestas bajo el cuidado del Comisario Pontificio». Es decir, Mario Iceta.

En estos momentos, apuntan las mismas fuentes, se está procediendo a la evaluación del estado de salud de estas hermanas. A continuación, las ancianas se reubicarán en otros monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, donde «serán felizmente acogidas por sus hermanas y recibirán la atención esmerada y fraterna que merecen, respondiendo a todas sus necesidades personales, sanitarias, comunitarias y espirituales, viviendo según la Regla de Santa Clara que ellas siempre han profesado habiéndose negado a participar del cisma».