Cuatro heridos leves en la AP-1 a su paso por un pueblo de Burgos

Nuevo accidente de tráfico en la AP-1, esta vez a la altura de la localidad burgalesa de Zuñeda, en La Bureba. El suceso ha tenido lugar este sábado por la tarde, en torno a las 17:18 horas, a raíz de una colisión por alcance entre dos vehículos.

El siniestro, registrado en el kilómetro 46 de la autovía en sentido Burgos, no parecía tener mayor trascendencia en un primer momento. De hecho, el primer aviso recibido por la sala de operaciones del 112 indicaba que no había heridos.

Apenas unos minutos después, se solicitaba asistencia sanitaria para cuatro personas: una mujer, un hombre y dos menores de edad. Según la información facilitada por el 112, se encontraban conscientes, heridos leves, fuera del turismo.

Con la Guardia Civil ya movilizada, se trasladaba la incidencia a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar del accidente. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que ha sido necesario proceder al cierre del carril derecho en sentido Burgos dadas las circunstancias.