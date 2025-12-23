Cae una red internacional de estafadores que operaba en Miranda de Ebro y Vizcaya

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Álava ha desarticulado una organización criminal internacional, asentada en Miranda de Ebro y Vizcaya, dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La red contaba con una estructura perfectamente jerarquizada, con miembros asentados en distintas provincias españolas y contactos directos en Nigeria, a donde se enviaban parte de los beneficios obtenidos ilícitamente.

El grupo actuaba de forma coordinada repartiendo funciones entre sus miembros. La actividad delictiva se iniciaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Estas líneas eran empleadas para contactar con víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas.

Una vez alcanzado un acuerdo ficticio, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o envíos de productos electrónicos que nunca llegaban a su destino real. En los casos en los que se recibían productos, se enviaban a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los efectos eran comercializados en establecimientos de compraventa de segunda mano y parte del dinero obtenido era enviado a Nigeria tras fragmentar los ingresos para evitar su detección.

Durante la operación, se realizaron tres entradas y registros domiciliarios en las localidades de Miranda, Bilbao y Barakaldo. En dichas intervenciones, se incautó numeroso material relacionado con los delitos investigados. Según fuentes de la Benemérita, se decomisaron más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles y terminales electrónicos, televisores y efectos procedentes de las estafas, DNI físicos y fotocopias de identidades usurpadas Contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero, documentación relacionada con el blanqueo de capitales o un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención, en diferentes provincias españolas, de 57 personas. También a la identificación de otras 100 como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Asimismo, se han identificado 34 miembros de la organización asentados en Nigeria y a más de 400 víctimas de todas las provincias del país e incluso de Italia y Francia, muchas de las cuales desconocían haber sido víctimas de usurpación de identidad. El beneficio económico obtenido por la organización se estima en más de 320.000 euros, además de un perjuicio aproximado de 40.000 euros a compañías de telefonía.

Tras la puesta a disposición judicial, se ha decretado prisión provisional para dos de los detenidos.