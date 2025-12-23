Cuatro religiosas de Orduña pasarán la Navidad acogidas en otros conventos, lejos de las exmonjas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro de las cinco monjas mayores que permanecían en el Monasterio de Orduña han sido ya acogidas por monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, después de que el pasado 18 de diciembre intervinieran la Guardia Civil, un médico forense y la autoridad judicial para garantizar su protección y atención médica inmediata. Una quinta hermana sigue ingresada debido al grave deterioro de salud que presentaba, aunque se espera que reciba el alta en los próximos días.

Las condiciones insalubres y deficitarias en las que vivían, según han manifestado las propias religiosas, llevaron a tres de ellas a ser ingresadas en el Hospital de Basurto de Bilbao tras la evaluación forense. Las otras dos, que no requirieron hospitalización, participan ya con normalidad en la vida monástica de las comunidades que las han recibido.

En la tarde de este martes, dos de las tres religiosas que permanecían hospitalizadas desde el jueves fueron dadas de alta y acogidas "fraternalmente" por los monasterios de la Federación, según ha informado el Arzobispado de Burgos. Sólo una de las monjas permanece ingresada, debido a su estado de salud más delicado, aunque se espera que reciba el alta en los próximos días.

El Comisario Pontificio, el arzobispo Mario Iceta, y la Comisión Gestora, han expresado su "inmensa alegría" al tener "la certeza de que las hermanas mayores vivirán la Navidad en un Monasterio de hermanas pobres de Santa Clara, bajo el cuidado y cariño de quienes componen estas comunidades monásticas", por lo que dan "gracias a Dios y a quienes han hecho posible esta gozosa realidad”.

La Oficina del Comisario ha reiterado su disposición a recibir fraternalmente a quienes decidieron abandonar la Iglesia, “para compartir el gozo del Padre que recibió con inmensa alegría al hijo pródigo que, recapacitando, emprendió el camino de vuelta a casa” y ha expresado, además, su confianza en que los procedimientos judiciales en curso concluyan conforme a Derecho.

En ese sentido, el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Bilbao ha dictado ya como medida cautelar la prohibición de que las ocho exreligiosas cismáticas, sus abogados y procuradoras se acerquen a las hermanas mayores, en el marco de la investigación judicial abierta por presuntos delitos de coacciones, trato degradante y otros.

En el plano civil, la justicia ha rechazado las demandas presentadas por las denominadas asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio, creadas por las exmonjas cismáticas, contra el Comisario Pontificio y la Archidiócesis de Burgos.

El Tribunal de Instancia de Briviesca declaró, en un auto fechado el 19 de diciembre, que dichas asociaciones carecen de existencia legal y, por tanto, no pueden otorgar poderes de representación. Esta decisión también reafirma que Laura García de Viedma no tiene capacidad jurídica para representar a los monasterios de Belorado y Derio, como ya habían resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.

En esa misma línea, el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Bilbao ha inadmitido su personación en el procedimiento de desahucio del Monasterio de Derio, al constatar que tampoco poseen personalidad jurídica. Asimismo, han sido excluidas del procedimiento de resolución del contrato de compraventa del Monasterio de Orduña, cuya solución queda ahora en manos del Comisario Pontificio y del Monasterio de la Inmaculada de Vitoria.