Licitan mejoras en varias rutas ciclistas del Geoparque Las Loras para reforzar su oferta turística activa

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Comarcas Circundantes del Camino de Santiago (Adeco-Camino) licita el contrato de obras para la infraestructura ciclista y la señalización de las rutas ciclables del Geoparque Las Loras. La intervención, que afecta a distintos municipios de la provincia de Burgos, tiene un presupuesto base de 173.000 euros y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 7 de enero.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Geoparque Mundial Unesco Las Loras, integrado a su vez en la planificación turística de Castilla y León 2023-2026.

El proyecto aspira a "reforzar la movilidad sostenible y la oferta turística activa del territorio", según consta en la memoria de la licitación, mediante la creación y mejora de una red estructurada de rutas ciclistas. En concreto, propone la ejecución de siete itinerarios largos y nueve cortos, que se identificarán mediante un sistema de códigos únicos para facilitar su uso y comprensión. Las rutas principales se denominarán con las siglas BIC seguidas de un número correlativo, mientras que los recorridos cortos, vinculados a los anteriores, incorporarán la letra “c” a dicha codificación.

Las actuaciones previstas incluyen la instalación de infopuntos de primer y segundo orden, señalización direccional, balizas orientativas, así como la homologación de los itinerarios, la gestión de residuos, el estudio básico de seguridad y salud y la producción de un vídeo promocional para la difusión del conjunto de rutas.

Reconocido por la Unesco, el Geoparque Las Loras presume de ofrecer "un entorno excepcional para la práctica del ciclismo en todas sus modalidades, tanto familiar y recreativa como deportiva". "Su amplia red de caminos rurales, pistas forestales y carreteras secundarias con escaso tráfico discurre por paisajes de gran belleza y diversidad topográfica, que combinan páramos calizos, cañones fluviales, campiñas y masas forestales. A ello se suma una riqueza geológica reconocida internacionalmente y un notable interés ecológico, patrimonial y cultural", reza el pliego.

La zona cuenta, además, con una creciente afición al ciclismo y al deporte en la naturaleza, reflejada en la existencia de grupos y eventos locales vinculados a la bicicleta. En este contexto, la mejora de la infraestructura ciclista y la señalización de rutas contribuirá a ordenar e impulsar una oferta turística activa y sostenible, así como a conectar los núcleos rurales afectados entre sí, "desde una perspectiva deportiva, natural, patrimonial y turística, favoreciendo un modelo de desarrollo territorial equilibrado y respetuoso con el entorno".

El contrato en cuestión se tramita mediante procedimiento abierto, con adjudicación basada en varios criterios para garantizar la mejor relación calidad-precio. El plazo máximo de ejecución de las obras se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026, aunque podría prorrogarse, vinculado al calendario del plan turístico financiado con fondos europeos.