El accidente de un camión obliga a cortar la AP-1 en Burgos en sentido Vitoria

El vuelco de un camión articulado, que llevaba una carga de tomates, en Santaolalla de Bureba mantiene cortada la AP-1, sentido Vitoria, en Monasterio de Rodilla desde las 3.40 horas de hoy. Tras sufrir un accidente sobre las 1.00 horas, el vehículo pesado ha taponado dos de las tres vías existentes de la autopista en ese lugar, lo que obligó a la Guardia Civil de Tráfico a desviar la circulación por un área de descanso.

La sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió hoy sobre las 1.30 horas una llamada que informaba de un accidente vial en el punto kilométrico 24 de la AP-1, con el vuelco de un tráiler que llevaba una carga de tomates. El alertante señaló que el vehículo había taponado dos de los tres carriles que hay en ese lugar.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de Burgos, Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atender al conductor. La unidad de Bomberos se encargó de la limpieza de la calzada por que el camión articulado había perdido gasoil tras el vuelco.