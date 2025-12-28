Los Bomberos de Aranda sofocan un incendio en una vivienda en Hontoria de Valdearados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La rápida intervención de los Bomberos de Aranda de Duero evitó que un incendio declarado en una vivienda de Hontoria de Valdearados tuviese peores consecuencias. Según la información facilitada por el parque de Aranda de Duero y servicio de emergencias del 1-1-2, se recibió un aviso a las 13.05 de un incendio en una vivienda ubicada en la calle Real de Hontoria de Valdearados.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del incidente a los Bomberos de Burgos y de Aranda, a la Guardia Civil y Sacyl-Emergencias Sanitarias por si fuera necesario movilizar medios.

A la llegada de los primeros efectivos, el fuego, originado en una chimenea, se encontraba completamente desarrollado, con un riesgo evidente de propagación a las viviendas colindantes.

Ante la magnitud del siniestro, se activó de inmediato un amplio dispositivo en el que no solo participaron los bomberos que se encontraban de servicio en ese momento, sino también el personal de retén y compañeros que se ofrecieron de manera voluntaria para sumarse a la intervención, así como el sargento y el jefe del servicio. Esta respuesta conjunta permitió reforzar los medios humanos y materiales, garantizando una actuación eficaz y segura.

En total, se desplazaron hasta el lugar 8 bomberos, además del sargento y el jefe del Servicio, contando con un importante despliegue de medios: dos camiones autoescalera, un camión autobomba, un camión nodriza y la Unidad de Mando y Jefatura, sumando un total de cinco vehículos de intervención. Gracias a este dispositivo, se pudieron salvar del fuego todas las viviendas circundantes, quedando tan solo levemente afectadas las que dos viviendas adosadas, al margen de la vivienda donde se originó el incendio.

Imagen de la intervención de los Bomberos de Aranda.Bomberos de Aranda

Desde el parque de Aranda se destaca "la importancia del servicio de retén, que resulta fundamental para dar respuesta rápida y contundente a emergencias de gran envergadura como esta, incluso fuera del término municipal". Asimismo, se destaca el "papel clave del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Diputación de Burgos", gracias al cual los municipios de la zona central del sur de la provincia cuentan con un servicio de bomberos profesionales, una circunstancia que marca "una clara diferencia respecto a la mayoría de los pueblos de la provincia, que no cuentan con servicio de bomberos".