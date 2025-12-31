Frías, la ciudad más pequeña de España: historia y patrimonio únicos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Frías es reconocida oficialmente como la ciudad más pequeña de España, situada en el extremo septentrional de la provincia de Burgos. Se encuentra en el corazón del Valle de Tobalina, una comarca que combina un rico patrimonio histórico, espacios naturales de gran valor ecológico y testimonios arquitectónicos de diferentes épocas. La promoción turística y cultural de la ciudad se ha visto reforzada con su inclusión, en 2014, dentro de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, reafirmando su relevancia a nivel nacional en la conservación del patrimonio rural y cultural. Entre sus enclaves más representativos figuran el castillo, el puente medieval y las casas colgadas sobre la roca de La Muela.

El interés por Frías y su casco antiguo ha ido creciendo en los últimos años debido a su variedad de monumentos medievales, su arquitectura peculiar y la ausencia de tráfico rodado en el interior del municipio. Desde la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en 2005, la ciudad ha mantenido una política de protección tanto de su patrimonio material como de su entorno natural. El otorgamiento del título de ciudad por parte del rey Juan II de Castilla en 1435 la distingue como un enclave de especial interés histórico, ya que esta distinción fue concedida para posibilitar un intercambio geopolítico relevante con el conde de Haro.

Patrimonio monumental y principales lugares de interés en Frías

Frías alberga un patrimonio arquitectónico de gran relevancia, reflejo de sus orígenes y evolución a lo largo de los siglos. El castillo de los Duques de Frías, también conocido como castillo de los Velasco, destaca por su emplazamiento estratégico sobre un promontorio rocoso desde el que se domina el Valle de Tobalina. Aunque su configuración actual responde a diversas fases constructivas desde el siglo X, fue especialmente relevante desde que el rey Alfonso VIII lo incorporó a la Corona en 1201. El castillo es visitable y se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, permitiendo disfrutar de vistas panorámicas del entorno.

Uno de los elementos más reconocibles de la ciudad es el puente medieval sobre el río Ebro. Esta estructura, con más de 143 metros de longitud, se sitúa a la entrada de Frías y es considerada un ejemplo excepcional de puente fortificado. De origen romano y reformado en varias ocasiones, jugó un papel determinante en la comunicación entre la Meseta castellana y la costa cántabra. La imagen de sus nueve arcos y la torre defensiva central constituye uno de los paisajes históricos más fotografiados de la provincia de Burgos.

Imagen del puente medieval de Frías.Turismo Castilla y León

El entramado urbano de la ciudad conserva casas colgadas realizadas en toba y madera, asomadas sobre el escarpe de La Muela. Este conjunto arquitectónico, visible especialmente desde el acceso sur y desde el mirador de las casas colgadas, constituye uno de los iconos urbanos de Frías. El paseo por sus calles empedradas permite recorrer los vestigios de la muralla medieval, conservando todavía la puerta de Medina junto al castillo, la puerta del Postigo a los pies de la iglesia de San Vicente Mártir y la puerta de la Cadena, vinculada al paseo de Ronda.

Entorno natural y relevancia medioambiental

Frías está enclavada en un entorno que combina paisaje rural tradicional, bosque autóctono y espacios naturales de ribera. El paso del río Ebro es especialmente relevante para comprender la evolución de la villa y su integración en el territorio. El valle donde se asienta la ciudad ha mantenido importantes valores ambientales y una baja densidad de población, lo que facilita la conservación del ecosistema. El acceso a rutas de senderismo y espacios de ocio al aire libre convierte a Frías en una ciudad adecuada para el turismo de naturaleza, compatible con la protección ecológica.

El entorno natural inmediato incluye la ermita de Nuestra Señora de la Hoz y parajes como los cañones del Ebro, frecuentados tanto por residentes como por visitantes atraídos por el valor paisajístico y la biodiversidad regional. La tradición agrícola y ganadera de los alrededores ha contribuido a consolidar un modelo de economía rural sostenible, en sintonía con las políticas de conservación apoyadas por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

Patrimonio religioso y huella artística

El patrimonio religioso de Frías destaca por la iglesia de San Vicente Mártir, situada junto al acantilado y frente al castillo. Este templo presenta una estructura originaria románica, aunque ha sufrido transformaciones a lo largo de los siglos. El pórtico primitivo, trasladado en el siglo XX al Museo de los Claustros de Nueva York, dio paso a una mezcla de estilos, incluídos el retablo barroco del Cristo de las Tentaciones, los retablos neoclásicos y la capilla de la Visitación, resguardada tras una reja de forja y un retablo del siglo XVI atribuido a Juan de Borgoña. La caída de la torre en 1906, y la consiguiente reconstrucción, añade a la iglesia un carácter singular que refleja la historia arquitectónica de la ciudad.

Iglesia de San Vicente Mártir.Ayuntamiento de Frías

Además, Frías conserva otros enclaves religiosos como la iglesia de San Vitores y los conventos de San Francisco y de Vadillo, ambos integrados en el tejido urbano y vinculados a la vida social de la localidad desde la Edad Media.