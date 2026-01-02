La nieve pondrá este sábado en aviso amarillo a los pueblos de la Cordillera Cantábrica en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de nieve en el puerto de Pajares, en la provincia de León.FERNANDO OTERO PERANDONES - EUROPA PRESS - Archivo

La nieve pondrá en la tarde de este sábado, 3 de enero, en aviso amarillo (riesgo) a la zona de la Cordillera Cantábrica en las provincias de Burgos, León y Palencia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estos avisos se activarán desde las 19.00 horas y se extenderán a lo largo del domingo 4 de enero en el marco del episodio de lluvias y nevadas que deja la borrasca Francis a su paso por la Península.

En este contexto, en Castilla y León se prevé este sábado cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes e intensas en los extremos norte y suroeste.

Asimismo, la cota de la nieve será de 1.800 a 2.000 metros, con descenso en el norte hasta 1.000 y 6.00 metros por la noche, mientras se esperan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas, por su parte, bajarán en el nordeste y extremo norte y subirán o no presentarán cambios en el resto en una jornada en la que las mínimas se darán a última hora.

Asimismo, se prevén heladas débiles en el norte y noreste por la noche de este sábado en el que el viento será del este al noreste y norte, de flojo a moderado.