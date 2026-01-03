Un menor de 15 años resulta herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta en Roa

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un menor de 15 años resultó herido hoy tras la colisión entre un turismo y una bicicleta registrada en las inmediaciones de la iglesia de San Esteban, en la localidad de Roa, en la provincia de Burgos.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 17.37 horas y dio traslado del mismo a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar.