La Junta financia con 1,95M€ la reconversión de 323 hectáreas de viñedos en Burgos

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha resuelto la línea de ayudas a la reconversión y/o reestructuración de viñedos correspondiente a la convocatoria del año 2025 por un importe superior a los 5,48 millones de euros, con 952 hectáreas beneficiadas.

Estas ayudas, incluidas dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 del Plan Estratégico de la PAC y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), han atendido un total de 177 expedientes que en su conjunto favorecen a las hectáreas citadas.

Las operaciones subvencionables, que cubren hasta el 50 por ciento del coste de las actuaciones, abarcan replantaciones, reconversiones varietales y mejoras técnicas en la gestión, y tienen como objetivo fundamental incrementar la competitividad de los viñedos de la Comunidad, además de convertir las explotaciones en más sostenibles y adaptadas a los nuevos retos.

Sobre los datos por provincias, Valladolid ha sido la que más ayuda ha recibido, al superar los 1,99 millones de euros para actuar en 383 hectáreas, seguida de Burgos, que ha recibido 1,95 millones de euros para 323 hectáreas, y Soria, con 1,05 millones de euros para casi 152 hectáreas.

Esta línea de ayudas, convocada con carácter anual desde el año 2022, ha permitido a la Junta conceder en este mandato 21,46 millones de euros en ayudas a 661 expedientes para actuaciones en 3.702 hectáreas de viñedo de toda la Comunidad.