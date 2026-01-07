Miranda recuerda a las víctimas en el 79 aniversario del cierre del campo de concentración

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El próximo sábado, 10 de enero, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro rendirá de nuevo homenaje a las víctimas del campo de Concentración de Miranda de Ebro, como ha sido habitual en estas fechas desde hace años, y con motivo del 79 aniversario del cierre del Campo de Concentración de Miranda de Ebro.

El acto, organizado por la concejala de Memoria Histórica, Begoña González Ladrero, tendrá lugar a partir de las 11:30 horas en el Centro de Interpretación del Campo de Concentración de Miranda de Ebro y consistirá en una ofrenda floral y en la lectura de un comunicado.

El día 13 de enero de 1947 el Campo de Concentración de Miranda de Ebro cerró sus instalaciones tras diez años desde su habilitación.

En el campo estuvieron recluidas miles de personas, llegando a tener una población media de 3.700 reclusos, que fueron de unas 60 nacionalidades diferentes. En total, unas 65.000 personas pasaron por allí.

Hoy permanecen pocos restos de aquellas instalaciones (que fueron destruidas por la construcción de un complejo fabril) a excepción del depósito elevado de agua, lavadero, base de torre de vigilancia, restos del muro de cierre perimetral y un pequeño edificio (caseta de guardias).

Esto es lo que se conserva del antiguo Campo de Concentración de Miranda, junto con algunos objetos, escritos, fotografías, etc. que se exponen en el Centro de Interpretación del Campo de Concentración, que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro puso en marcha en memoria de los prisioneros.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Miranda, a la salida de este centro de interpretación y cerca de los propios restos del campo, realizó el Jardín de la Memoria, un parque ejecutado en memoria de los presos del antiguo Campo de Concentración de Miranda de Ebro.

También realizó, en el Parque Emiliano Bajo un monumento con todos los nombres de las personas fallecidas en esas instalaciones.

En la actualidad, el Ayuntamiento ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas al complejo de interpretación que contemplan el jardín de la memoria, el centro, el parque y los restos históricos del campo.

El programa del presente año se está elaborando en estos momentos.

“Seguimos rindiendo homenaje a todos los fallecidos en el Campo y prisioneros para darles justicia y dignidad. Porque todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, manifiesta la concejala Begoña González.