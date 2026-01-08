El PSOE exige una partida anual para proteger el conjunto arqueológico de Cerezo de Río Tirón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) que solicita a la Junta de Castilla y León el establecimiento de una dotación presupuestaria plurianual específica destinada a la protección, estudio y valorización del conjunto arqueológico de Cerezo de Río Tirón.

Esta iniciativa, impulsada por la procuradora Eva Ceballos, busca garantizar la investigación, excavación y conservación de un enclave de referencia donde se solapan vestigios de época romana, islámica y alto medieval, relevante para la comprensión de la historia de Burgos, el Camino de Santiago y la génesis del Reino de Castilla.

De acuerdo con Ceballos, el texto registrado en las Cortes a principios de este 2025 pone de relieve la ausencia de una inversión sistemática y continuada en estos yacimientos, lo que -en palabras de la procuradora- "impide hoy confirmar, documentar y proteger adecuadamente este conjunto patrimonial, cuyo potencial científico, cultural y económico es de primer orden".

La procuradora del PSOE sostiene, además, que el conocimiento de estos restos «podría permitir reescribir aspectos clave de la historia del norte peninsular», así como repercutir en el desarrollo rural, la atracción de visitantes y la dinamización turística de la zona.

Paralelamente, el Grupo Socialista solicita que los yacimientos sean incorporados en una estrategia de desarrollo territorial vinculada al Camino de Santiago y a la identidad histórica de Castilla y León, enfocando los resultados de la investigación arqueológica hacia la dinamización de la provincia de Burgos y el refuerzo del turismo cultural.