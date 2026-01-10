Atendida una mujer y un menor en un incendio en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer y su hijo menor de edad han sido atendidos por inhalación de humo en un incendio en Miranda de Ebro. El centro de emergencias recibe una llamada por una comprobación humo en Miranda de Ebro, a las 12:45 horas, en la calle Alfonso VI, 84.

El centro de operaciones avisa a la Policía Local y los Bomberos de Miranda de Ebro por una humareda que sale de las ventanas de un piso del bloque de viviendas, aunque en principio no había constancia de que haya personas heridas o afectadas por el humo. Avisamos también a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia en preventivo.

En el lugar, finalmente, se informa de que la ambulancia de soporte vital básico enviada al incendio ha trasladado al hospital Santiago Apóstol de Miranda a una mujer adulta y su hijo menor, afectados por inhalación de humo.