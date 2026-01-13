Detenido por robar en dos viviendas de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón, de 40 años de edad, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en distintas viviendas del Alfoz de Burgos.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas, quien relató que, a primera hora de la noche, un individuo desconocido llamó a su puerta. La moradora, al encontrarse ocupada, no pudo bajar a atenderle, por lo que pasados unos minutos y bajo la creencia de que el inmueble se encontraba deshabitado, el hombre fracturó una ventana para acceder a su interior.

Tras advertir la presencia de la mujer, que comenzó a llamar de viva voz a varios vecinos para que la auxiliaran, el ahora investigado huyó a través de varias propiedades colindantes, no sin antes sustraer un total de 700 euros en efectivo de la residencia violentada.

Días más tarde, se recibiría una segunda denuncia en la que se informaba de que un varón, cuyo modus operandi coincidía con el del primer suceso, había accedido a otro domicilio de una localidad próxima, también mediante la rotura de una ventana. En esta ocasión, sin embargo, no lograría apropiarse de ningún bien, al haberse visto obligado a abandonar el lugar precipitadamente tras ser sorprendido por el propietario de la vivienda.

Consecuencia de estos hechos, el Equipo de Policía Judicial del Alfoz inició una operación policial —denominada ALCAV— durante la que se llevaron a cabo las gestiones necesarias para el total esclarecimiento de lo ocurrido y que permitieron, no solo obtener indicios suficientes para relacionar ambos sucesos entre sí, sino también localizar al presunto autor en la ciudad de Salamanca, al que se le ha vinculado con otros hechos similares en el pasado.

Las diligencias instruidas, junto con la persona investigada, ya han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

Esta actuación se enmarca dentro del “Plan Operativo contra el Robo en Viviendas”, desarrollado por la Guardia Civil con el objetivo de prevenir esta tipología delictiva y, a su vez, localizar y poner a disposición de la autoridad judicial, de manera rápida y eficaz, a los autores de estos ilícitos.