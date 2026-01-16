La Cerca escondía los primeros restos humanos de la necrópolis que ofrecerán fechas del poblamiento del Arlanza

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El conocimiento sobre las poblaciones originales que rodeaban las tumbas antropomorfas de Comunero de Revenga comienza a desvelar los secretos que esconden estas poblaciones autóctonas de la época Altomedieval en la comarca del Arlanza. La sorpresa ha llegado este verano en la excavación de La Cerca, en el municipio de Revenga. En lo que se adivina como un muro, que da nombre a la zona, se localizaron este verano cuatro nuevas tumbas. En una de ellas se conservan restos humanos protegidos, precisamente, por ese muro que da nombre a la zona y que se levantó en época posterior.

“En esta zona las tumbas estaban tapadas sí, pero los restos se han disuelto por la acidez del terreno en el sedimento, que se ha extraído y que se está analizando, sabemos que se pueden obtener datos pero hemos tenido la suerte de encontrar restos humanos en una de estas cuatro tumbas en la parte que estaba cubierta por un muro”, señala la responsable del proyecto de investigación sobre el poblamiento altomedieval de Alto Arlanza, Karen Álvaro.

Se trata de parte del cráneo, una mandíbula con restos dentales, muy importantes en el análisis de datación, adn y dieta, y un peroné. “Estos restos se podrán someter a análisis de Carbono 14 que nos darán dataciones absolutas, ya no relativas como las que tenemos hasta ahora, y podemos saber quén se enterró dentro de estas tumbas”, remarcó la profesora titular de la Universidad de Barcelona.

El objetivo es que estas dataciones estén listas para cuando el equipo que dirige Álvaro vuelva sobre el terreno. La Cerca parecía un eremitorio más con tumbas asociadas. Estas cuatro tumbas han aparecido en una pequeña intervención arqueológica en el que han participado investigadores de Madrid y León durante 15 días de trabajo de campo. Los investigadores estiman que estos enterramientos podrían ser del siglo VII y VII por las cerámicas con las que están asociados y que se han estudiado en yacimientos cercanos de Soria.