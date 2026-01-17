Cae un grupo criminal que cometía estafas por internet mientras explotaba a un anciano

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que cometía estafas online mientras explotaba a un anciano.GUARDIA CIVIL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas (18 en Bizkaia y una en Burgos) e investigado a otras tres por su presunta pertenencia una organización criminal especializada en la comisión de estafas mediante la publicación anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.

Tres miembros del grupo, pertenecientes a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario al que explotaban tras haber logrado aislarle de su entorno familiar. Según se desprende de la operación Magna-Vallis, el anciano era obligado ejercer mendicidad mientras se le abrían numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Hasta el momento, se ha identificado a 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

La investigación arrancó tras una denuncia recibida en la Guardia Civil en febrero del pasado año, donde una persona manifestaba haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet sin llegar a recibir el animal ni poder recuperar el dinero.

Fruto de las investigaciones realizadas, se comprobó que detrás de esta operación se encontraba un grupo criminal, asentado en Bizkaia, que publicaba anuncios de venta o adopción de animales. Una vez establecido el contacto e iniciada la venta, los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos (vacunas, transporte, chip o jaula), mediante ingresos a través de Bizum o transferencias bancarias.

Para ello, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o a jenos para engañar a los compradores. Asimismo, utilizaban el método Smurfing, consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micropagos.

Con la investigación en marcha, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Asimismo, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, a inversiones en criptomonedas cuyo valor de mercado supera los 55.000 euros. Según fuentes de la Benemérita, la mayoría de los implicados no justificaba actividad económica habitual y obtenía ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) u otras ayudas autonómicas. Así las cosas, se estima que las prestaciones sociales recibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Bilbao. En estos momentos, la investigación continúa abierta para localizar a más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.