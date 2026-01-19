Cae un ladrón en Burgos tras robar tres coches en un día

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha puesto a disposición a un individuo, de 30 años, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza de vehículos a motor, cometidos en diferentes localidades del Alfoz de Burgos.

Conforme se fueron recabando las denuncias por la desaparición de tres turismos, se conoció que los hechos ocurrieron en una misma tarde y que estos estaban estacionados, llamando la atención el hecho de que se encontraban en localidades geográficamente cercanas, distanciados entre sí por apenas 20 kilómetros.

Paralelamente, los agentes pudieron conocer que el primero de ellos fue robado en plena vía pública, frente al domicilio de uno de los denunciantes, mientras que los otros dos se sustrajeron del interior de los respectivos garajes de los perjudicados.

Hechas las comprobaciones pertinentes, se verificó además que ninguno de los sistemas de cierre fue forzado, ya que el autor había conseguido apoderarse de las llaves de arranque en todos los casos, bien porque ya se encontraban dentro de los vehículos, o bien porque había logrado acceder a los alojamientos de las cocheras donde, de manera habitual, eran depositadas por sus propietarios.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos inició de inmediato una operación policial, a la que se puso por nombre 'Alfovi', y en cuyo marco se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para lograr el completo esclarecimiento de lo ocurrido.

Uno de los vehículos recuperados.GUARDIA CIVIL

Con el transcurso de los meses, los vehículos fueron localizados en la ciudad de Burgos, lo que permitió a los investigadores realizar un análisis técnico y pericial de los mismos y obtener, así, indicios concluyentes que posibilitaron identificar y situar al presunto autor -ya conocido por otros hechos similares en el pasado- en la fecha, hora y lugar concreto de la comisión de los delitos.

Las pesquisas policiales desarrolladas a continuación, han permitido la pronta localización del implicado y su consiguiente puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas, daños, hurtos y sustracción de o en el interior de vehículos; así como para los procedimientos administrativos de pérdida, extravío y localización de documentación.