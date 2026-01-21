Detenido un conductor cargado de hachís, marihuana y cocaína en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil arrestó hace unos días a un hombre de 36 años que portaba diferentes tipos de drogas en el interior de su vehículo. Sucedió durante un control preventivo en las proximidades de Miranda de Ebro y el detenido deberá responder ante la justicia por un presunto delito contra la salud pública.

La detención se produjo a primera hora de la tarde, cuando efectivos de los puestos de Quintana Martín Galíndez y de Miranda dieron el alto a un turismo para identificar al conductor, que viajaba solo.

Tras mantener una breve entrevista con él, se practicó un registro superficial tanto de sus enseres como del interior del vehículo, en busca de armas prohibidas o sustancias estupefacientes. Como resultado, en el habitáculo fueron localizados un total de 7 gramos de hachís y otros 11 de una sustancia granulada de color blanco, oculta en un paquete de tabaco, que sería posteriormente catalogada como cocaína.

El detenido también portaba cocaína.GUARDIA CIVIL

Durante el transcurso de la intervención, también se localizó, en el pavimento bajo el automóvil, una placa de 100 gramos de hachís – y una bolsa transparente con 1,5 gramos de marihuana. Según los indicios recabados por los agentes, estas sustancias habrían sido arrojadas por el ahora detenido con el fin de evitar, infructuosamente, su descubrimiento.

La cantidad y variedad de lo aprehendido, que hacía presumir su destino para el tráfico y venta al por menor, motivaron la detención in situ del implicado y su inmediato traslado a dependencias oficiales. Una vez allí, se instruyeron las correspondientes diligencias policiales, que ya han sido puestas, junto con el presunto autor, a disposición de los juzgados de Instrucción de Miranda.

La Guardia Civil continuará realizando este tipo de dispositivos preventivos en toda la provincia con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la tenencia ilícita de armas y la comisión de delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.