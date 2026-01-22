La borrasca Ingrid arrecia con nieve y frío: Este viernes no te olvides el gorro y los guantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No es día para olvidar el gorro ni los guantes. Este viernes el paso de la borrasca Ingrid traerá nieve y temperaturas bajo cero a buena parte de Castilla y León, con avisos meteorológicos activos en todas las provincias salvo en el extremo nororiental de Burgos, en zonas de la cordillera cantábrica y también en el Condado de Treviño, donde no se esperan acumulaciones significativas. En general, aunque esté activado el nivel amarillo de alerta, según la Aemet el riesgo es bajo por fenómenos atmosféricos en Burgos. De hecho las nevadas serán más probables e intensas cuanto más al sur de Burgos, mientras que el fuerte viento soplará más en la zona norte pero en la mitad este.

Así las cosas, el cuadrante más cercano a Palencia y Cantabria se libra, por el momento, de lo peor de la borrasca. De lo que no se escapa ningún rincón de la provincia es de la bajada de las temperaturas y, en especial, del desplome de la sensación térmica.

En Burgos capital, por ejemplo, se espera que los termómetros registren a mediodía una temperatura máxima de 4ºC, pero la sensación térmica será de -2ºC. Por tanto, conviene abrigarse para salir a la calle, especialmente a primera hora y tras la caída del sol porque la temperatura percibida será de -4ºC a las 21:00h. Además, soplará el viento de forma significativa, lo que en la ciudad de Burgos equivale a multiplicar la sensación de frío, aunque irá menguando a medida que avance el día.

Frío en la provincia

El frío también dejará su huella este viernes en la provincia de Burgos y ya se ha activado el aviso amarillo por temperaturas mínimas en tres áreas concretas, la cordillera cantábrica, el norte de la provincia y el sistema ibérico. En esas zonas, los termómetros podrían descender por debajo de los umbrales establecidos para activar el nivel . A ello se suman rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora a partir de la medianoche, lo que incrementa la sensación térmica de frío. La combinación de estos factores podría favorecer la formación de placas de hielo, especialmente en zonas de montaña y viales secundarios, lo que eleva la peligrosidad en las carreteras afectadas.

Avisos meteorológicos este viernes en la comunidad de Castilla y León.AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel naranja el riesgo por acumulación de nieve en varias zonas, incluida la meseta, lo que indica una situación más severa de lo habitual. León, El Bierzo, Sanabria y los sistemas montañosos de Salamanca, Segovia y Soria encabezan la lista de puntos con mayor previsión de nieve, donde podrían registrarse acumulados de hasta veinte centímetros en apenas 24 horas. El aviso comenzará a medianoche en la cordillera cantábrica de León y Palencia, así como en Sanabria, donde ya se ha notado el primer impacto del temporal.

La cota de nieve, que durante el día se situará en torno a los 800 metros, descenderá hasta los 600 por la noche, justo cuando se espera el grueso del episodio. En la meseta de Salamanca, Ávila, Zamora, Valladolid y Palencia se podrían registrar hasta cuatro centímetros de espesor, una situación poco habitual para estas zonas. En Burgos, las previsiones son similares, aunque en cotas algo más elevadas.

Las nevadas más intensas en áreas llanas han motivado que también se activen avisos de nivel naranja en la meseta de Salamanca, Segovia y Soria, donde la nieve podrá superar los cinco centímetros en cotas superiores a los 800 metros durante el día y por debajo de los 700 al caer la noche.

En paralelo, la Aemet alerta sobre la posibilidad de ventiscas, especialmente en zonas altas. La jornada del sábado mantendrá los avisos, ya con nivel amarillo en toda la comunidad, aunque con acumulaciones más moderadas. Se esperan hasta diez centímetros en áreas de montaña y unos dos en la meseta.