A juicio un futbolista por agredir a un árbitro en un pueblo de Burgos

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito de lesiones durante el partido de fútbol, disputado el pasado fin de semana, entre equipos no federados en la localidad burgalesa de Buniel.

Después de tener conocimiento de la agresión por parte de un futbolista al árbitro, varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar con el objetivo de poner fin al conflicto y llevar a cabo las primeras actuaciones para lograr el total esclarecimiento de lo ocurrido como parte activa en el Plan para la Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos.

En un breve espacio de tiempo, los agentes realizaron las pesquisas necesarias para conocer la secuencia de lo sucedido y la plena identificación del implicado.

El conflicto se inició tras varias faltas de respeto hacia el conjunto arbitral proferidas por el ahora investigado a raíz de su expulsión durante la primera parte del encuentro. Ya desde el banquillo, se abalanzó sobre el árbitro asistente, propinándole varios puñetazos antes de ser separado por jugadores y espectadores. Fue entonces cuando, además, causó al juez de línea una serie de lesiones de carácter leve.

Una vez localizado y junto con las diligencias instruidas, el futbolista ha sido puesto a disposición de los juzgados de Instrucción de Burgos. No es la primera vez que al implicado -que ya ha sido expulsado de la competición a raíz de lo ocurrido- se le vincula con hechos de naturaleza similar acaecidos en el pasado reciente.

Este tipo de acciones, contempladas y catalogadas en el Código Penal como delito de lesiones dependiendo de la gravedad de las mismas, pueden conllevar desde penas de multa hasta las de prisión, que aplicadas en su grado máximo suponen la pérdida de libertad por un periodo de 12 años.