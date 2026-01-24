Un herido tras la colisión entre un turismo y una camioneta en Villarcayo
El accidente se registro en la calle Zamora
Un varón de unos 45 años resultó herido este sábado, 24 de enero, tras la colisión entre un turismo y una camioneta en la calle Zamora, en Villarcayo, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.
La sala de emergencias recibió una llamada a las 13.25 horas que alertaba del suceso y se pedía asistencia sanitaria para un varón herido. Se dio aviso entonces a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl que movilizó una ambulancia hasta el lugar.