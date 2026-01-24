Un herido tras la colisión entre un turismo y una camioneta en Villarcayo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 45 años resultó herido este sábado, 24 de enero, tras la colisión entre un turismo y una camioneta en la calle Zamora, en Villarcayo, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias recibió una llamada a las 13.25 horas que alertaba del suceso y se pedía asistencia sanitaria para un varón herido. Se dio aviso entonces a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl que movilizó una ambulancia hasta el lugar.