Los vecinos de Guzmán (Burgos), rehabilitan la Fuente de San Quinces y transforman la caseta anexa en una Biblioteca Verde que sirve como espacio comunitario para la localidadICAL

La localidad burgalesa de Guzmán ha demostrado en más de una ocasión que la fuerza del pueblo reside en su empeño por trabajar juntos. Una energía colectiva que les ha llevado a luchar por la sostenibilidad energética y a reclamar mejoras en la atención sanitaria, pero que también les ha permitido recuperar su querida Fuente de San Quinces, un enclave patrimonial ligado al agua que hoy vuelve a lucir en todo su esplendor y que además se ha convertido en un refugio para la lectura, donde pequeños y mayores comparten libros y grandes momentos.

Desde hace unos meses, Guzmán presume de tener una Biblioteca Rural Verde, pionera en Castilla y León, que combina libros, sostenibilidad y participación vecinal, porque no solo integra el intercambio de obras literarias, sino que también sirve como banco de semillas autóctonas y espacio de actividades culturales.

Tal y como explica el alcalde de la localidad, Luis Miguel Rodríguez, la iniciativa surgió de casualidad, porque la idea principal era recuperar unos lavaderos que se ubicaban antiguamente en la zona, así como una caseta que se encontraba abandonada. Hace unos tres años se iniciaron los trabajos y cuando estaban pensando en qué hacer con la caseta, surgió la idea de convertirla en un espacio para los libros, donde la gente pudiese donar aquellos ejemplares que tenía en casa esperando una segunda vida.

“Nuestra Biblioteca Verde apuesta por la sostenibilidad, porque todo se ha hecho con materiales reciclados. Los armarios son puertas de balcones y ventanas viejas que se quitaron de una casa que iban a tirar, el banco de semillas ayuda a la conservación de los productos autóctonos…”, explica una de las vecinas del pueblo, Beatriz García, que destaca que iniciativas como esta son muy fáciles de replicar en otros entornos rurales, y ve posible que otros pueblos de la Comunidad se animen a poner en marcha sus propias Bibliotecas Verdes.

Los vecinos son los encargados de nutrir de libros el espacio y el pueblo calcula que hoy disponen de más de un centenar de obras de diferentes temáticas y para todas las edades, que ayudan a fomentar la lectura compartida y el aprendizaje intergeneracional.

Antes de acabar 2025, el pueblo de Guzmán volvió a llevarse una alegría, porque el proyecto de rehabilitación de la Fuente de San Quinces y la puesta en marcha de esta Biblioteca Verde le otorgaron el Premio Fuentes Claras 2025, que otorga la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. La Administración puso así en valor el carácter “sostenible, innovador y participativo” de la iniciativa, que les había permitido crear un espacio cultural abierto, accesible y autogestionado.

Una iniciativa comunitaria no solo contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de su población, sino que también fomenta la cohesión social y el acceso a la cultura en el medio rural, así como la conservación del patrimonio natural. El reconocimiento recibido el pasado diciembre supuso un espaldarazo para los vecinos de Guzmán, porque reconoce el trabajo llevado a cabo y la apuesta continuada del municipio por un modelo de desarrollo rural basado en la sostenibilidad y los recursos locales.

La Biblioteca Verde de Guzmán demuestra que la cultura y la naturaleza pueden crecer juntas. Lo que comenzó como la recuperación de un espacio histórico para el pueblo se ha convertido en un espacio de ocio y encuentro para la gente del pueblo y también para aquellos que los visitan. Un esfuerzo colectivo de todo el municipio burgalés que evidencia la importancia de conservar el medio ambiente y apostar por los entornos rurales.