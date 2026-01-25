Herida una mujer en un accidente en Busto de Bureba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres salidas de vía se han saldado con una mujer herida y un menor de edad con dolores en la muñeca. En el primer accidente, el centro de operaciones del 1-1-2 recibe un aviso a las 16.30 horas en el que se informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 20 de la carretera BU-504, en Busto de Bureba, donde, se solicita asistencia sanitaria para una mujer de 41 años que se encuentra con dolor de cabeza.

Además, se pide valoración de dos menores que, en prinpicio, se encuentran ilesos. El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

En el segundo accidente, el 1-1-2 recibe un aviso a las 17.10 horas sobre la salida de vía de dos turismos en la carretera BU-V-8201, la carretera que sube al albergue de Pineda de la Sierra. En la llamada se informa de que todos los ocupantes se encuentran fuera de los vehículos pero hay un menor de 8 años que precisa asistencia sanitaria porque se queja de una muñeca. El 1-1-2 aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.