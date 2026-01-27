El pequeño pueblo de Burgos que quiere ser referente europeo en apicultura

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Pineda Trasmonte clausuró este fin de semana su XVIII Jornada de la Miel, una edición que ha marcado un punto de inflexión histórico para el municipio. Con una asistencia que ha superado las 500 personas, las jornadas han consolidado a Pineda como un faro de la apicultura a nivel provincial y regional.

El evento que se hizo celebrar simultáneamente la I Fiesta de los Premios ODS Provincia de Burgos, organizada junto a la Fundación Oxígeno. En este marco, se puso en valor el premio otorgado a finales de 2025 al proyecto de recuperación de los colmenares tradicionales de Pineda Trasmonte en la categoría de ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles). Este galardón reconoce el esfuerzo colectivo por mantener vivos los Dujos (antiguas colmenas de tronco), una seña de identidad que este año ha sorprendido con una excelente cosecha gracias a la gran cantidad de miel extraída durante la cata tradicional, uno de los actos más multitudinarios.

Durante la jornada, se presentó el proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad de Innsbruck (Austria) y la Fundación Oxígeno colaboran, el estudio de nuevos materiales y refuerzos para colmenas que mejoren la calidad de vida y la salud de las abejas.

Como hito destacado, se anunció la próxima instalación en Pineda Trasmonte de una de estas "colmenas de nueva generación", que servirá como visor y campo de pruebas europeo para analizar cómo reaccionan estos prototipos en diferentes entornos climáticos, situando a la localidad en el mapa de la investigación apícola internacional.