Un herido y atrapado en Burgos tras chocar con su turismo con un jabalí

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en Villasana de Mena, a las 06.38 horas, en la Carretera CL-629, en el kilómetro 104. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de un turismo que ha chocado contra un jabalí.

En el aviso se informa de que ha habido un herido, un varón de 37 años, que está consciente y se queja de dolor en la espalda.

Además, se encuentra atrapado por una pierna dentro del turismo. El centro de emergencias avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos -que movilizan a los voluntarios de Medina de Pomar-, por proximidad, y a través del 112 del País Vasco, a los de Balmaseda/Zalla; y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Valle de Mena.