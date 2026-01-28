El segundo pueblo más rico de Castilla y León contrata menús para dar de comer a parte de sus mayores

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cardeñajimeno quiere que las personas mayores del municipio puedan seguir viviendo en sus casas, sin tener que marcharse a la ciudad o ingresar en una residencia por falta de apoyo cotidiano. Para eso ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal que les llevará la comida a domicilio, con menús preparados en cocina industrial y adaptados a sus necesidades médicas.

La medida, aunque parcial porque no alcanzará a todos los mayores del pueblo, marca un cambio significativo en el tipo de atención a la tercera edad que hasta ahora se prestaba en pueblos como este, situado a escasos kilómetros de la ciudad de Burgos, con la que mantiene una relación casi continua.

Cardeñajimeno funciona en buena parte como un barrio dormitorio, con urbanizaciones en las que vive población activa que trabaja en la capital, lo que le ha permitido mantener un perfil más joven que otros núcleos rurales, incluso del Alfoz. Sin embargo, también aquí empieza a hacerse visible el envejecimiento, un fenómeno que ya es abrumadoramente patente en los 1.214 pueblos que forman la provincia de Burgos.

La idea no es ofrecer un menú gratuito a toda la población mayor, sino prestar un servicio muy concreto a personas que, por su situación, necesitan apoyo. Así, el Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato anual, con posibilidad de prórroga por otro año, que permitirá ofrecer hasta 1.700 comidas a domicilio.

Esa cifra da margen para cubrir distintos niveles de demanda, desde personas que necesiten un menú diario durante todo el año, hasta casos en los que el servicio se preste en días alternos o en periodos determinados. Si se ofreciera todos los días sin interrupción, podrían beneficiarse cinco usuarios. Si se limitase a los días laborables, el número subiría a siete y si se reparte la cobertura en función de las necesidades, podrían llegar a atenderse hasta una veintena de personas mayores a lo largo del año.

El contrato, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, cuenta con un presupuesto de 16.500 euros e incluye tanto la elaboración de los menús como su entrega diaria en el domicilio de los usuarios. La empresa adjudicataria deberá cumplir condiciones muy precisas como son ofrecer menús equilibrados, adaptables a dietas médicas como las hipocalóricas, sin sal o trituradas, entre otras; mantener la cadena de frío durante el transporte y entregar los alimentos en cajas individuales precintadas. Todo el proceso, desde la cocina hasta la entrega final, deberá ajustarse a los requisitos sanitarios vigentes, según reza en el pliego de condiciones publicado por el consistorio de Cardeñajimeno.

El mural del Cid en Cardeñajimeno.ÓSCAR CORCUERA

El personal encargado del reparto deberá ir debidamente identificado y la empresa tendrá que documentar cada servicio prestado, informar de cualquier incidencia en el mismo día y entregar mensualmente un listado con la relación de entregas y del personal asignado. El Ayuntamiento se reserva el control directo del servicio y exigirá el cumplimiento estricto de la normativa en materia laboral, sanitaria y de protección de datos.

Favorecer que los vecinos se queden en el pueblo

Cardeñajimeno tiene unos 1.200 habitantes y San Medel, su entidad local menor, ronda los 300. En conjunto forman parte de ese territorio de transición entre la capital burgalesa y el medio rural, donde las cifras de población no siempre reflejan con claridad los cambios sociales que ya se están produciendo.

El municipio aparece en los registros del INE como el segundo más rico de Castilla y León en renta media por habitante, en buena parte por la presencia de varias urbanizaciones residenciales. Pero esa imagen no borra otras realidades que conviven en el mismo espacio, como la de personas mayores que necesitan apoyo para seguir en casa. A ellas va dirigida esta medida, que busca reforzar la red de servicios básicos con una atención concreta y continuada que facilite la permanencia en el entorno habitual en el medio rural.