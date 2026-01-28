El Correo de Burgos

Un fallecido tras chocar un turismo y un camión en la AP-1 en Burgos

El accidente se ha registrado esta madrugada en Ameyugo

Imagen de un carril cortado cerca del lugar del accidente.

Imagen de un carril cortado cerca del lugar del accidente.DGT

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Un hombre ha fallecido esta madrugada en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe una llamada a las 5.29 horas que informa de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 63 de la AP-1, en Ameyugo, sentido Burgos, donde, ha resultado herido el conductor de turismo, un varón de unos 45 años, que se encuentra inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de un varón de unos 45 años.

