Un fallecido tras chocar un turismo y un camión en la AP-1 en Burgos

Un hombre ha fallecido esta madrugada en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe una llamada a las 5.29 horas que informa de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 63 de la AP-1, en Ameyugo, sentido Burgos, donde, ha resultado herido el conductor de turismo, un varón de unos 45 años, que se encuentra inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de un varón de unos 45 años.