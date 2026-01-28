La nieve obliga a llevar cadenas en dos carreteras de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La borrasca Kristin está generando problemas de circulación en carreteras de la provincia de Burgos. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) es obligatorio el uso de cadenas en dos carreteras de la provincia, la BU-820, entre Ibeas de Juarros y Riocavado de la Sierra, y en la BU-571, en Río de la Sía. En ambas está prohibida la circulación a vehículos pesados.

En otras vías de la red principal hay limitaciones de velocidad a 60 kilómetros por hora como consecuencia de la nieve. Se trata de la autovía A-1, entre Rubena y Villamanzo, donde está prohibido adelantar para los vehículos pesados. Está restringida la velocidad a 60 kilómetros por hora en las carreteras N-122, entre Vadocondes y

Guma, en la A-1, entre Lerma y Honrubia de la Cuesta (Segovia), y en la CL-117, entre Regumiel de la Sierra y Abejar. También está prohibido adelantar para los vehículos pesados en toda la A-231 (Burgos-León).