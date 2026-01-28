Dos empresas y un prostíbulo de Miranda, bajo el foco policial por inmigración irregular

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha llevado a cabo recientemente en Miranda de Ebro dos intervenciones, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Burgos, encaminadas a luchar contra la inmigración irregular, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social.

En ambas empresas, los agentes procedieron a identificar a un total de nueve personas, entre trabajadores y responsables de dichos negocios. Durante la inspección, se puedo acreditar que cinco de los empleados carecían de la preceptiva autorización administrativa para trabajar, y en consecuencia, no figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

Respecto de los trabajadores, se les incoó un expediente sancionador en virtud de la vigente Ley de Extranjería. En cuanto a los empresarios afectados, se enfrentan a posibles sanciones parten de 10.000 euros de cuantía por cada uno de los empleados sin contrato.

Por otra parte, la Policía Nacional identificó a 24 personas en un operativo de control en un prostíbulo la semana pasada. A raíz de esta actuación, fueron sancionadas tres ciudadanas extranjeras en situación de estancia irregular. Una de ellas, de hecho, fue detenida a fin de iniciarse el procedimiento para su expulsión administrativa de España.