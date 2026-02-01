Rescatada en helicóptero una montañera herida en el Alto de la Peñota

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 65 años tuvo que ser evacuada en helicóptero este sábado tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta de montaña en las inmediaciones del Alto de la Peñota, en la zona de Relloso, dentro del término municipal de Valle de Losa.

El aviso se registró a las 12:04 horas, cuando una llamada alertó de que la montañera, integrante de un grupo de excursionistas, presentaba una lesión en un brazo y síntomas de mareo que le impedían continuar la marcha. Las condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Burgos imposibilitaron un rescate aéreo desde Castilla y León, por lo que el Centro Coordinador de Emergencias activó el protocolo de colaboración con los servicios de rescate del País Vasco.

El operativo fue asumido por un equipo de la Ertzaintza, que movilizó un helicóptero para acceder a la zona donde localizó a la mujer, que fue finalmente evacuada hasta Villasana de Mena donde fue atendida de sus lesiones por personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl.