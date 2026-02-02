Un desprendimiento obliga a cortar la carretera N-232 en Valdenoceda
La caída de rocas y tierra sobre la calzada obligó a cortar el tráfico durante la pasada madrugada el tramo entre la localidad e Incinillas
Un desprendimiento en el desfiladero de los Hocinos ha obligado a cortar la carretera N-232 entre Valdenoceda y Incinillas. El incidente se registró a primera de la madrugada, lo que obligó a la Dirección Provincial de Tráfico a cortar la circulación, en torno a las 2.00 horas, entre ambas localidades.
El corte de la circulación ha obligado a realizar desvíos obligatorios ante un desprendimiento que puede dejar cortado ese tramo de la N-232 durante semanas. Hay desvíos en la N-232 hacia la N-629 en dirección a Trespaderne.