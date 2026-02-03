¿Cómo afectará la borrasca Leonardo a Burgos? Previsión de nieve y viento para esta semana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos esquiva el impacto más severo de la borrasca Leonardo y mientras buena parte de la península se prepara para un escenario de mayor inestabilidad, los últimos modelos de la Agencia Estatal de Meteorología dibujan un panorama de vigilancia moderada en la provincia burgalesa, donde las alertas emitidas responden a fenómenos de baja intensidad que no alterarán, en principio, el pulso cotidiano de la capital ni de los principales núcleos urbanos.

El primer episodio de este frente asomaba en la tarde de este martes pero se manifestará de manera más palpable durante la jornada del miércoles con la llegada de la nieve al sistema Ibérico y, de forma mucho más testimonial, a la meseta burgalesa. Las previsiones contemplan acumulaciones de hasta cinco centímetros en cotas superiores a los 900 o 1.000 metros, especialmente concentradas durante la madrugada en las zonas de montaña.

En las áreas llanas de la provincia la incidencia será mucho menor, con apenas dos centímetros de espesor en puntos elevados que tenderán a desaparecer bajo la lluvia o el aumento térmico diurno, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%.

A partir del jueves la atención meteorológica abandonará las precipitaciones para centrarse en el viento, que se convertirá en el factor determinante de la jornada. El flujo de aire asociado a Leonardo dejará rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica, la Ibérica y el norte provincial y se extenderá también hacia la meseta en un intervalo que comprende desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde.

El alcance de este episodio invernal dependerá de la evolución de las temperaturas durante el final de la semana, un factor que determinará si el deshielo en las zonas de montaña se produce de forma gradual o si, por el contrario, favorece el incremento del caudal de los ríos en las cuencas del norte provincial. La vigilancia se mantiene activa en los puntos críticos de la red vial, especialmente en los puertos que conectan la meseta con la vertiente cantábrica, donde la combinación de viento y humedad suele complicar el tránsito incluso bajo avisos de nivel amarillo.