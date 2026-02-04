Licitadas las obras del colector de Bardauri en Miranda por 398.756 euros y cinco meses de ejecución

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) ha licitado el contrato de ejecución de las obras del colector de Bardauri, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, por un importe de 398.756 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

En concreto y según ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el objetivo es que las obras sean adjudicadas en abril para que los trabajos se puedan iniciar en junio.

El MITECO ha explicado que el colector de Bardauri tendrá una longitud de 925 metros, recogerá los vertidos de la zona de La Tejera y se prolongará hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Aquende.

Para ello, el Consejo de Administración de ACUAES autorizó en su reunión del 27 de noviembre la licitación de estas obras que han tenido que esperar hasta la aprobación administrativa del proyecto por el Ministerio, trámite que el MITECO notificó el martes 3 de febrero a la sociedad mercantil estatal de aguas.

Ademá, ACUAES va a trabajar para que este proyecto, englobado en la actuación de la EDAR ya construida, sea susceptible de optar a los fondos europeos Next Generation.