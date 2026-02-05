La Gerencia de Atención Primaria reorganiza la Zona Básica de Salud de Villarcayo tras el corte de la N-232

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Gerencia de Atención Primaria reorganizó la Zona Básica de Salud de Villarcayo para garantizar la asistencia sanitaria a la población mientras los desprendimientos mantienen cortada la carretera N-232 en este punto de la provincia de Burgos.

Durante el periodo en el que se prolonguen los trabajos en la vía, las urgencias y la atención continuada se prestan desde el Centro de Salud de Oña. Desde Villarcayo, como centro de referencia, un médico se desplazará un día a la semana a los consultorios de Quintana de Valdivielso y Arroyo de Valdivielso, localidades afectadas por el corte. Además, dos días a la semana, una enfermera de refuerzo realizará el mismo recorrido.

Los días en los que estos profesionales no se desplacen a los consultorios, los pacientes podrán ser atendidos en Villarcayo por su médico y enfermera habituales o acudir como desplazados a Oña.

Asimismo, Emergencias Sanitarias reorganiza los planes operativos de sus unidades asistenciales para asegurar la atención urgente a la población afectada por el corte de la N-232.