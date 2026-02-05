La Gerencia de Atención Primaria reorganiza la Zona Básica de Salud de Villarcayo tras el corte de la N-232
Las urgencias y la atención continuada se prestan desde Oña mientras se mantienen los trabajos de adecuación de la vía
La Gerencia de Atención Primaria reorganizó la Zona Básica de Salud de Villarcayo para garantizar la asistencia sanitaria a la población mientras los desprendimientos mantienen cortada la carretera N-232 en este punto de la provincia de Burgos.
Durante el periodo en el que se prolonguen los trabajos en la vía, las urgencias y la atención continuada se prestan desde el Centro de Salud de Oña. Desde Villarcayo, como centro de referencia, un médico se desplazará un día a la semana a los consultorios de Quintana de Valdivielso y Arroyo de Valdivielso, localidades afectadas por el corte. Además, dos días a la semana, una enfermera de refuerzo realizará el mismo recorrido.
Los días en los que estos profesionales no se desplacen a los consultorios, los pacientes podrán ser atendidos en Villarcayo por su médico y enfermera habituales o acudir como desplazados a Oña.
Asimismo, Emergencias Sanitarias reorganiza los planes operativos de sus unidades asistenciales para asegurar la atención urgente a la población afectada por el corte de la N-232.