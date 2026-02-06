El PP de Burgos pregunta por el estado de la red en pleno "caos ferroviario"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los parlamentarios del PP por Burgos lanzarán una batería de preguntas sobre el estado de la red ferroviaria en medio de lo que califican como "caos ferroviario". Una serie de iniciativas en el Congreso y en el Senado con las que pretenden encontrar respuestas a una situación que les genera una gran preocupación.

El diputado del PP por Burgos Ángel Ibáñez compareció acompañado por los senadores Raquel González, Javier Lacalle y Salvador de Foronda para presentar una batería de hasta 30 preguntas en las dos cámaras.

Preguntas que pasan por el número de limitaciones de velocidad en la red ferroviaria de Burgos, así como su ubicación exacta, cuándo se implantó cada una de ellas y su causa. Además, se preguntará al Gobierno por si los sindicatos ferroviarios han realizado solicitudes en los últimos años para reducir la velocidad y si fue así qué acciones se adoptaron.

En el Senado se han registrado preguntas relacionadas con incidencias en la vías de alta velocidad en los últimos tiempos, así como insistir en si se está trabajando en la duplicación de la vía del AVE entre Burgos y Venta de Baños (Palencia).

La inversión y el mantenimiento de la red ferroviaria forman parte de las preguntas que han elevado al Congreso los diputados del PP, como la inversión dedicada desde el año 2023 o actuaciones en la renovación y mejora de la seguridad ferroviaria, desglosada por anualidades, líneas y tramos.

El diputado del PP de Burgos destacó que los pocos datos a los que han podido acceder han obtenidos unos resultados "alarmantes", ya que, según esa recopilación de datos, Burgos es "la octava provincia de España con más limitación temporal de velocidad y la que más de Castilla y León".

Ibáñez cargó contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del que dijo es un "experto en redes y un incapaz en manejar la red ferroviaria", por lo que "nos sumamos a las peticiones de cese o de dimisión".

Descarrilamiento en Rosa Manzano

Los parlamentarios del PP de Burgos también solicitan información del descarrilamiento de un tren de larga distancia Madrid-San Sebastián en la estación Rosa Manzano el pasado 21 de septiembre cuando pasaba por un cambiador de vía, y en el que no hubo que lamentar daños personales. Los 'populares' piden información sobre las causas, los resultados del informe elaborado y si es un incidente que se puede repetir.

Ibáñez recordó que se han presentado diversas iniciativas, como dos disposiciones, que se han transformado en ley. Entre ellas, la obligación al Gobierno de activar un plan de choque para paliar las deficiencias en el servicios, en el que se incluye que en dos meses se identifiquen las limitaciones temporales de velocidad, así como las medidas a adoptar. Además se exige la puesta en marcha de un protocolo de análisis de incidencias en la red por retrasos de más de 20 minutos.

Sobre las bonificaciones a los billetes por los retrasos, el senador por Burgos Javier Lacalle recordó que desde el 1 de enero es obligatorio para el Gobierno la devolución de los billetes por retrasos, una medida que había eliminado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y que el PP consiguió que se recuperara. En este aspecto, "el Gobierno incumple la ley".