La Junta activa en Burgos la situación 1 de fase de emergencia ante el riesgo de inundaciones

Leonardo, la última borrasca que ha atravesado la península ha provocado un aumento del caudal de los ríos de la provincia de Burgos, en concreto del Arlanza y del Duero.

Por esa razón, el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz, activó a las 23.14 horas del viernes 6 de febrero la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en zonas localizadas de la provincia, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles. La medida se ha tomado también ante la previsión de que se sigan dando estas circunstancias en jornada sucesivas, según informa la Junta.

En concreto, ha habido episodios de desbordamiento sin afecciones con algunas incidencias puntuales. Los ríos afectados son el Arlanza, que presenta nivel amarillo en el punto de control de aforo de Lerma y nivel rojo en Peral de Arlanza; y el Duero, con nivel amarillo en el punto de control de aforo de Vadocondes.

Imagen del río Arlanza a su paso por Lerma.@LermaTurismoCIT

Asimismo, se han registrado incidencias en las carreteras BU-V-8205, en el punto kilométrico 0,600 y entre los puntos kilométricos 7,000 y 8,000; BU-V-6211, entre el punto kilométrico 2,600 y 2,700; y BU-627, entre el punto kilométrico 32,200 y 32,800.

En este sentido, el delegado territorial, en su condición de director del INUNCYL, mantiene activas las vías de comunicación con las administraciones competentes.

En localidades como Lerma, la alarma sobre la crecida del Arlanza fue mayor durante la jornada del viernes, mientras que durante el sábado, aunque sigue el caudal alto, se ha reducido.

Se prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con previsión de nivel amarillo por nevadas en los próximos días.

Recomendaciones de la Agencia de Protección Civil

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes. En primer lugar, hay que notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

Asimismo, es conveniente retirar del exterior de las casa los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos.

También es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes, así como evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

Si se está en un vehículo, es conveniente que se circule por rutas principales y autopistas, y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.

Tanto si la inundación es en la calle como en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas. Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 1-1-2.